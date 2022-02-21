Число госпитализаций пациентов с ковидом в Москве за неделю уменьшилось на 30%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Часть городских больниц, а также 8 КТ-центров в Москве, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, переведут на плановую работу. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков. Это позволяет нам вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказала заммэра столицы Анастасия Ракова, чьи слова приводят в оперштабе.

Среди данных учреждений - больница №15 имени О. М. Филатова и детская больница имени Г. Н. Сперанского. "В общей сложности мы возвращаем к плановой работе более двух тысяч коек", - уточнила заммэра.

Также в Москве возвращают к стандартному режиму работы и другие медицинские учреждения. "В ближайшее время еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, возобновят прием плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования", - сообщила Ракова.

Коечный фонд в столице

Порядка 14 тыс. коек развернуто в столице для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

"На сегодняшний день в городе развернуто около 14 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет около 45%, в том числе за счет работающих на прием пациентов с COVID-19 резервных госпиталей", - приводятся слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

В оперштабе сообщили, что перинатальный центр городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова на улице Саляма Адиля был перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19 одним из первых в Москве - в марте 2020 года. За это время в корпусе оказали помощь более 34 тыс. пациентам.

"Высокоточная диагностика органов дыхания для пациентов с коронавирусной инфекцией также остается доступной, поскольку в городе в круглосуточном режиме продолжат работу 12 амбулаторных КТ-центров. Помимо КТ-исследований пациентам также делают общий анализ крови, ЭКГ, проводят анализ на COVID-19", - сообщили в штабе, отметив, что в Москве КТ-центры были организованы на базе городских поликлиник по предложению клинического комитета. Такие центры позволяют выявлять осложнения на ранней стадии и быстрее начинать необходимое лечение, а при необходимости госпитализировать пациента в стационар.

"Столичные поликлиники продолжают работу в усиленном режиме по новому алгоритму оказания помощи пациентам с симптомами ОРВИ. В его ходе был полностью реорганизован процесс маршрутизации пациентов с симптомами вирусной инфекции: организованы отдельные входы, оборудованы изолированные помещения. Всем посетителям еще до приема врача проводят экспресс-тестирование, что позволяет развести потоки пациентов с COVID-19 и симптомами ОРВИ, а также сэкономить время на приеме", - отметили в оперштабе.

Так, прием пациентов дежурными врачами осуществляется как без записи, так и по предварительной записи онлайн. В случае заболевания COVID-19 врачи посещают на дому всех пациентов старше 65 лет, независимо от тяжести течения болезни. При этом оказание плановой помощи в поликлиниках восстанавливается, говорится в сообщении.

Плановая и экстренная помощь в больницах

В сообщении оперштаба отмечается, что плановую и экстренную помощь начнут оказывать в больницах Москвы через две недели после санобработки и тестирования сотрудников на коронавирус.

"По словам [заммэра Москвы] Анастасии Раковой, плановую и экстренную помощь начнут оказывать в больницах через две недели после проведения специализированной санитарной обработки и тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию. Также в полном объеме возобновляется оказание плановой медицинской помощи в детских стационарах, не перепрофилированных для приема пациентов с COVID-19. Медицинская помощь в стационарах будет доступна по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология, гинекология и другие", - говорится в сообщении.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 669 186 случаев заражения, из них 4 997 выявлены за последние сутки. Выздоровели 2 431 079 человек, умерли 40 698. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 926 298 человек, коллективный иммунитет составляет 56,2%.