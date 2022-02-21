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Кризис на Украине

В Тюмени открыли три дополнительные точки по сбору помощи эвакуированным жителям Донбасса

Они располагаются в РЦ "Семья" на ул. Амурская, 150, в региональном центре активного долголетия по адресу: проезд Солнечный, 10/1 и на ул. Геологоразведчиков, 14а

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области объявили об открытии трех дополнительных точек по сбору помощи эвакуированным жителям Донбасса. Общее число точек приема гуманитарной помощи составило четыре, сообщили журналистам в понедельник в информационном центре правительства региона.

К сбору гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса в Тюменской области приступили 20 февраля, когда открылся первый пункт по сбору вещей и продуктов.

"Тюменцы активно откликнулись на призыв о помощи. Сегодня открыты еще три точки - в РЦ "Семья" (прием помощи от граждан - на ул. Амурская, 150 с 09:00 до 22:00, прием помощи от организаций - на ул. Геологоразведчиков, 14а с 09:00 до 18:00) и в региональном центре активного долголетия (проезд Солнечный 10/1) с 08:00 до 16:30", - говорится в сообщении.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияКризис на УкраинеТюменская область
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