Орловские власти обеспечат эвакуированных жителей ДНР и ЛНР бесплатными лекарствами

ТАСС, 21 февраля. Власти Орловской области обеспечат бесплатными лекарствами и мобильной связью эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибытие которых в регион ожидается 22 февраля, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор области Андрей Клычков.

"У нас откликнулись представители операторов, будут доставлены каждому прибывающему [из ДНР и ЛНР] бесплатная мобильная связь как минимум на месяц, чтобы люди могли сообщить, где они находятся, поделиться той или иной информацией. Поставлена задача сбора анамнеза на каждого прибывающего, чтобы оказать содействие в приобретении и доставке лекарств, которыми человек пользуется в обычной жизни, эту работу тоже будем выполнять", - сказал Клычков.

Прибытие первых эвакуированных жителей ДНР и ЛНР ожидается в Орловской области 22 февраля. Как отметил Клычков, в регионе создадут два выездных центра занятости, которые уже на текущей неделе будут выезжать в пункты временного размещения. Для приема и размещения эвакуированных людей в Орловской области создали шесть ПВР.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента Россиис Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.