В Якутии в этом году на соцконтракты направят свыше 610 млн рублей

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии направят в 2022 году на социальные контракты 616 млн рублей, что в 1,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В 2021 году более 5 тыс. семей в Якутии получили помощь на основе социальных контрактов. В 2022 году на государственную поддержку в виде социального контракта предусмотрено примерно 616 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что финансирование осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.

Социальный контракт заключается с малоимущими семьями и малоимущими одиноко проживающими жителями и может быть направлен на содействие в организации собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, помощь в сложной жизненной ситуации.

По таким направлениям, как поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, предусмотрено обучение. Компенсация за обучение может достигать 30 тыс. рублей. Оператором выступает региональный центр опережающей профессиональной подготовки.