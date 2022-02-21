В Уфе планируют приобрести более 450 автобусов в 2022 году

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Дефицит автобусов для пассажирских перевозок в Уфе планируется закрыть в 2022 году, будут приобретены порядка 450 единиц транспорта. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев в понедельник на совещании в правительстве региона.

"На 2022 год планируется приобрести 150 автобусов большого класса, 165 - среднего класса, 80 - малого класса. По линии "Башавтотранса" (госперевозчик региона - прим. ТАСС) мы покупаем еще 77 автобусов, указанное количество позволит нам полностью закрыть существующий дефицит транспортных средств, перевести часть транспорта на муниципальные маршруты и подготовить частных перевозчиков к переходу на контрактную систему", - сообщил Булушев.

Большая часть приобретаемого транспорта приходится на частных перевозчиков. Всего в Уфе работает 1 149 автобусов, из них 394 - у "Башавтотранса", у частных перевозчиков - 755. Большая часть автобусов частников - малого класса.

В сентябре в ходе прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 2022 года в Уфе не будет автобусов ПАЗ, при этом они могут работать в других городах и населенных пунктах региона. Реформа общественного транспорта в башкирской столице началась в октябре 2018 года. На тот момент, по данным властей, в Уфе было свыше 3,2 тыс. автобусов, из них более 2,6 тыс. - малого класса.