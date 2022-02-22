Абсолютное зло. Как бизнесу бороться с "патентными троллями"?

"Патентные тролли" — это организации или предприниматели с очень специфическим "бизнесом". Они не ведут собственной производственной деятельности, а вместо этого шантажируют другие компании исками о нарушении патентного законодательства или законодательства о товарных знаках. Расчет делается на то, что от них проще откупиться, чем тратиться на судебный процесс. ТАСС выяснил, чем опасны такие "тролли" для российского бизнеса и как с ними бороться — старыми и новыми методами

Жертвой может стать каждый Если говорить проще, то "патентные тролли" пытаются получить патент на изобретение или зарегистрировать товарный знак в недобросовестных целях. В этом смысле они проявляют себя как "абсолютное зло сферы интеллектуальных прав", рассказали агентству в пресс-службе Роспатента. "Жертвой могут стать любые компании — большие, маленькие, стартапы. Для таких компаний риски заключаются в дополнительных денежных расходах, репутационном ущербе. В конечном счете затраты на борьбу с "патентными троллями" компенсируют именно потребители", — отметили в пресс-службе. Угроза "патентных троллей" значима, когда высокотехнологичный продукт занимает заметную долю рынка, а компания не позаботились о патентной чистоте продукта заранее, отметил заместитель директора Центра трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Метляев. "В такой ситуации под угрозой находятся инвестиции компании как в исследования и разработки, так и в продвижение продукта на рынок. Поэтому в опасной зоне прежде всего те сферы, в которых цикл внедрения продукта является дорогостоящим, например медицина. Сегодня можно констатировать, что основная опасность для российских компаний возникает, как правило, при выходе на зарубежные рынки", — сказал он. Если от "тролля" не удастся защититься в суде, компания может попросту разориться, потеряв первоначальные инвестиции. Если же у производителя хватает денег, чтобы откупиться от "тролля", это с большой долей вероятности повлечет за собой удорожание продукта для конечного потребителя, заметил заместитель руководителя Центра законодательных инициатив при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Детенышев. "Мне, например, попадалась такая информация: из-за решения спора в пользу "патентного тролля" один востребованный лекарственный препарат подорожал в США с 13,5 до 750 долларов. Такой скачок цены объясняется очень высокими лицензионными платежами, которые производитель был вынужден платить новому правообладателю", — отметил эксперт. Судебные иски со стороны бизнесов-шантажистов невозможно посчитать: суды не признают участников спора "патентными троллями" и не оперируют этим термином. В Роспатенте уверяют, что случаи "патентного троллинга" пока не носят массового характера. В то же время не исключают, что с развитием института интеллектуальной собственности их число будет увеличиваться. Громкие дела на Западе Термин "патентный тролль" вошел в обиход лишь в 1993 году. Хотя сам феномен известен с конца XIX века. Так, еще в 1880-е годы США захлестнула волна исков, связанных с патентами на известные технологии. Появились обладатели прав на колесо, соху и плуг. Эти деятели вызывали в суды фермеров, якобы использующих технологии без разрешения. Большинство таких патентов, разумеется, аннулировали.

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Первым успешным "троллем" считается Джордж Селден. Он в 1879 году подал патентную заявку на устройство самоходного экипажа, назвав ее "дорожный двигатель", и сумел оттянуть регистрацию на 16 лет. За это время появились практические разработки бензинового двигателя. В 1895 году, получив на руки патент, Селден начал заключать лицензионные соглашения с автомобильными компаниями, требуя процент за использование своего изобретения. Противостоять шантажу "тролля" удалось только Генри Форду. Он выиграл процесс у Селдена, доказав, что тот никак не повлиял на автомобильную индустрию. "Патентные тролли" в первую очередь опасны тем, что блокируют нормальную работу компаний, отнимая ресурсы на судебные дела", — сказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. По его словам, в разное время атакам "патентных троллей" подверглись Blackberry, Motorola, Sony Ericsson, Nokia, Palm, Samsung. Неоднократно были предъявлены претензии со стороны известнейшего "патентного тролля" Rockstar к Apple, Microsoft и Google. Эти компании являются ценным ресурсом, так как "в ряде случаев предпочитают решать проблемы в досудебном порядке, соглашаясь на требования агрессоров", пояснил он. В Великобритании все на ту же Apple напала компания Optis Cellular, которая в свое время купила права на несколько патентов в сфере LTE. В 2021 году она потребовала у компании $7 млрд в качестве лицензионных сборов, а позже обратилась в суд. Сумма оказалась столь огромной, что крупнейший производитель смартфонов даже заявил о возможном своем уходе с рынка Великобритании. Решение по делу будет вынесено в этом году. Отечественные войны В России "патентные тролли" начали орудовать в конце прошлого столетия. В 1999 году некое ООО "Технополис" получило патент на изобретение "стеклянный сосуд", по сути, обычную бутылку, после чего начала шантажировать производителей любой стеклянной тары и пивоваров, требуя выплачивать ему не менее 0,5% от годовой выручки. Спустя год Палата по патентным спорам аннулировала патент. Сразу несколько кейсов было у "Лаборатории Касперского". Например, в 2012 году она сумела оспорить требования компании IPAT. Разбирательство длилось 3,5 года и обошлось в $2,5 млн. В 2013 году российская компания победила "патентного тролля" Lodsys, а остальные 54 ответчика предпочли урегулировать вопрос. "Мы будем бороться с "троллями" до последнего патрона", — писал в своем блоге Евгений Касперский.

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Сейчас одним из самых известных "патентных троллей" в нашей стране является индивидуальный предприниматель Азамат Ибатуллин. По данным на февраль 2022 года, в картотеке арбитражных дел числится 296 дел, где он выступает в качестве истца. Только с начала текущего года он подал три иска в Суд по интеллектуальным правам. "Изначально он пытался судиться с купным бизнесом, предъявляя претензии компании МТС, футбольному клубу "Локомотив" и так далее. Но проиграв, видимо, понял, что судиться со средним бизнесом гораздо выгоднее, так как он разобщен, гораздо менее защищен и при этом с него есть что взять. В настоящее время этот "предприниматель" подает сотни исков как от своего имени, так и от имени десятков аффилированных с ним лиц. И, к огромному сожалению, нередко выигрывает", — рассказал агентству заместитель председателя Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по интеллектуальной собственности Алексей Робинов. Один из свежих и весьма масштабных случаев датирован июлем 2021 года. Арбитражный суд Москвы фактически постановил запретить работу Samsung Pay в России, потому что швейцарская компания SQWIN SA в 2013 году зарегистрировала патент на платежную систему с использованием смартфона и кассовой системы через беспроводное соединение. Решение суда в силу не вступило, так как Samsung подал апелляцию и параллельно добивается аннулирования патента в Палате по патентным спорам Роспатента. Неклассические методы "троллей" "Патентные тролли" не останавливаются на "классических" методах и находят все новые прорехи в законодательстве и подходах при рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков. "Так, например, участились иски по нарушению прав на товарные знаки с давним приоритетом, которые "патентные тролли" массово скупают задешево у правообладателей, больше в них не заинтересованных. Но на рынке есть другие лица, которые используют эти обозначения, и "патентные тролли", будучи новыми правообладателями, начинают массово предъявлять им иски", — сказал агентству управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) Антон Пушков. Причем "тролли" предварительно предпринимают действия к якобы использованию товарных знаков, чтобы не получить иск об их неиспользовании, заметил он. Руководитель Центра поддержки студентов в Сколковском институте науки и технологии Борис Тригуб считает интересным опыт западного консорциума Rockstar Bidco — "тролля", специально созданного в 2012 году такими гигантами, как Apple, BlackBerry, Ericsson, Microsoft и Sony. "Его деятельность против Android-сообщества стала значительной вехой в смартфонных войнах. Однако в дальнейшем все патенты консорциума были проданы корпорации Rational Patent Exchange, которая, наоборот, специализируется на защите от "патентных троллей". Корпорация, как и "тролли", скупает все доступные потенциально опасные патенты, но декларируемой целью является, наоборот, защита клиентов от будущих судебных исков", — пояснил Тригуб. Отстоять интересы Наиболее распространенным способом борьбы является оспаривание патента или товарного знака в Палате по патентным спорам Роспатента или Суде по интеллектуальным правам. "Дело это непростое и требует достаточно высокой квалификации. Законодательство содержит несколько оснований, по которым можно оспорить товарный знак или патент, и специалист должен в каждом конкретном случае не только правильно определить правовые основания для оспаривания, но и грамотно собрать доказательственную базу", — отметил зампредседателя Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Алексей Робинов.

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Как уточнили агентству в пресс-службе Роспатента, по товарным знакам эксперты ведомства анализируют данные в интернете для выявления заявок "патентных троллей". Если эти данные достаточны и убедительны, то следует отказ в регистрации товарных знаков по таким заявкам. Помогают в этом деле обращения заинтересованных компаний, которые указывают, что регистрация товарного знака по заявке нарушит их ранее возникшие авторские права. Если же регистрация товарного знака уже произведена, закон предусматривает эффективный способ урегулирования подобных ситуаций — через подачу возражения в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку. Если доводы автора окажутся убедительными, правовая охрана признается недействительной. Ввести уголовную ответственность Опрошенные эксперты предлагают расширить методы борьбы с "патентными троллями". Например, Алексей Робинов уверен, что защищать добросовестных производителей от "патентных троллей" должен институт недобросовестной конкуренции. Поэтому антимонопольным органам и Суду по интеллектуальным правам следует прежде всего пересмотреть свои подходы, касающиеся применения института, отметил он.

Антимонопольные органы считают, что для применения недобросовестной конкуренции обе стороны спора должны быть конкурентами, то есть вести предпринимательскую деятельность на одном товарном рынке

В случае с "патентными троллями" этого не происходит, потому что они по факту вообще не ведут какую-либо предпринимательскую деятельность, пояснил Робинов. Суд по интеллектуальным правам толкует конкурентные отношения более широко, но требует доказывать умысел лица на "заведомо недобросовестное поведение", что фактически недоказуемо. "Представляется, что прежде всего нужно шире толковать недобросовестную конкуренцию. Это позволило бы отклонять любой иск "патентного тролля", а не требовать от ответчика тратить значительные средства и время на оспаривание у него патента или товарного знака", — добавил эксперт. Кроме того, Робинов считает, что необходимо предусмотреть административную и даже уголовную ответственность для тех, кто занимается подобным "бизнесом". Компетентность судей и экспертов Эксперты Центра законодательных инициатив при бизнес-омбудсмене Москвы убеждены, что прежде всего необходимо повышать компетентность судей и судебных экспертов, рассматривающих патентные споры. "Арбитражные суды часто имеют недостаточную квалификацию для рассмотрения патентных споров и полностью полагаются на мнения экспертов, привлеченных одной из сторон спора. Требуется или повышение квалификации судей и обязательность приостановки рассмотрения дел на время рассмотрения связанного спора в Роспатенте, или передача полномочий суда первой инстанции в Суд по интеллектуальным правам посредством законодательной инициативы", — отметил заместитель руководителя центра Сергей Детенышев. В целом, по его словам, речь должна идти о комплексе мер по совершенствованию российской системы защиты интеллектуальной собственности.

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"Обсуждение этих идей стартовало в конце января 2022 года на заседании нашего центра. Мы собираем предложения и отзывы от органов исполнительной власти, как московских, так и федеральных, а также от бизнес-ассоциаций. По итогам этой работы согласованные всеми участниками идеи будут оформлены в виде конкретных законодательных инициатив. А после — внесены на рассмотрение парламента через одного из субъектов законодательной инициативы", — сказал он. Заместитель исполнительного директора по развитию и ключевым партнерам Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ) Григорий Сенченя в свою очередь предлагает "внести изменения в гражданский и арбитражный процессуальные кодексы РФ", чтобы патентные споры разбирались только в арбитражных судах. Он выступает за "исключение таких вопросов из подсудности судов общей юрисдикции", кроме Мосгорсуда, рассматривающего гражданские дела, которые связаны с защитой авторских и (или) смежных прав. "На наш взгляд, эта мера повысит профессионализм рассмотрения вопросов, так как компетенции будут накапливаться в таком количестве судов, которое соразмерно количеству споров. Это приведет к повышению скорости рассмотрения споров и снизит для добросовестного бизнеса общую стоимость защиты своих интеллектуальных прав", — сказал Сенченя, который также является руководителем экспертной группы трансформации делового климата по направлению "Интеллектуальная собственность" при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Повышение патентной культуры Замдиректора Центра трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Метляев сказал, что, "возможно, эффективнее направить усилия на повышение патентной культуры и качества услуг в области управления интеллектуальной собственностью российских компаний, чем вести борьбу с феноменом "патентного троллинга", который не является системным явлением и на определенных этапах может даже способствовать становлению рынка интеллектуальной собственности".

Для обеспечения защиты национальных компаний — экспортеров высокотехнологичной продукции при выходе на зарубежные рынки можно начать формировать патентные пулы с отраслевой или продуктовой привязкой