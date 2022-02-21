Замгенпрокурора РФ поручил дисквалифицировать руководство аварийной котельной на Алтае

ПАВЛОВСК /Алтайский край/, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин потребовал привлечь к ответственности руководство аварийной котельной в селе Павловск Алтайского края, которая обслуживает более сотни жилых домов и девять социально-значимых объектов. Он раскритиковал местные власти и МУП за трещины в здании и потребовал организовать проверку с привлечением инспекции труда, передает корреспондент ТАСС в понедельник.

В ходе рабочего визита в Алтайский край в понедельник Демешин посетил котельную в селе Павловск. В августе минувшего года Ростехнадзор выявил несколько нарушений в здании котельной с трещинами в стенах. Демешин в ходе посещения котельной обратил внимание на мусор и открытые ямы на территории опасного промышленного объекта, раскритиковал состояние крыши.

"Во-первых, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к административной ответственности за риски - ямы, бардак на предприятии. Во-вторых, срочно на этой неделе выйти с иском о понуждении устранить замечания Ростехнадзора, которые влекут за собой опасности для жизни и здоровья людей. Необходимо дать правовую оценку муниципальному образованию, рассмотреть вопрос об административной дисквалификации за ненадлежащее состояние территории и опасных промышленных объектов - руководителя муниципального образования либо директора МУП. Обеспечить выездную проверку госинспекции труда, чтобы они посмотрели в каких условиях работают люди", - сказал Демешин, обращаясь к прокурору региона Антону Герману.

По словам Демешина, последнее ознакомление сотрудников предприятия о рисках на рабочем месте проведено 12 января - это создает угрозу жизни и здоровья сотрудников МУПа. Демешин отметил трещины на стенах здания, теплопотери и несколько других нарушений. В свою очередь руководство МУП сообщило о том, что сейчас в селе определяют подрядчика на разработку проектно-сметной документации на строительство новой котельной. Нынешняя котельная обеспечивает ресурсом 104 жилых дома и девять социально-значимых объектов.

"Еще полтора года ничего здесь делаться не будет. Эти бюрократические процедуры недопустимы. Административная дисквалификация руководителю МУП - нечего делать человеку на госслужбе, который не способен защитить людей", - подчеркнул Демешин, обращаясь к Герману.

Прокурор края в свою очередь сообщил, что также будет организована проверка регионального Министерства строительства и ЖКХ, в ответственности которого находится этот объект. Как сообщалось, в ходе коллегии в прокуратуре Алтайского края Демешин заявил о росте производственного травматизма в 2021 году в регионе на 10%. С работниками предприятий произошло 124 случая производственного травматизма с тяжелым либо смертельным исходом.