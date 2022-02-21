С заявлениями на получение выплат обратились 4 тыс. эвакуированных из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Около 4 тыс. эвакуированных жителей Донбасса обратились с заявлениями на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей. На данный момент выплату получили 1,2 тыс. человек, сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

"С заявлениями обратились около 4 тыс. человек, 1,2 тыс. уже получили выплаты на свои личные счета", - сказал он.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.