Студенты ВШЭ разработали проекты по развитию Каспийского туркластера в Дагестане

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 200 студентов Высшей школы экономики приняли участие в конкурсе по развитию туркластера на Каспийском побережье в Дагестане. Лучшие предложения и идеи АО "Кавказ.РФ" планирует интегрировать в новый проект развития Каспия, об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В Высшей школе экономики определили победителей кейс-чемпионата по развитию туристического кластера на Каспийском побережье Республики Дагестан. <...> Перед конкурсантами стояла задача предложить экономически эффективные решения, которые помогут раскрыть потенциал дагестанских пляжей и сделать их привлекательными для массового туризма. В финал прошли семь команд, итоговые презентации оценивали представители Минэкономразвития РФ, "Кавказ.РФ", Высшей школы экономики, Ассоциации туроператоров России, Президентской академии РАНГХ и ГС", - рассказали в пресс-службе.

Всего участниками проекта стали 30 студенческих команд ВШЭ, это около 200 человек. Конкурс прошел по инициативе министра экономического развития Максима Решетникова. В пресс-службе подчеркнули, что развитие пляжного отдыха на Каспийском побережье - в числе задач, которые Минэкономразвития РФ ставит "Кавказ.РФ" на ближайшие годы. Идея появилась во время встречи главы ведомства со студентами ВШЭ.

По мнению Решетникова, более чем двухсоткилометровая пляжная линия вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш обладает большими преимуществами. "Сочетание моря и гор, сезон с июня по сентябрь, теплая вода и пологие песчаные входы - все это при грамотном развитии поможет Каспийскому побережью составить конкуренцию пляжам Крыма. Но сначала здесь необходимо провести большую работу по развитию дорог, созданию инфраструктуры развлечений, очистке пляжей, строительству отелей", - приводят в компании слова Решетникова. В числе предложений, которые звучали на онлайн-защите студентов, было создание в прибрежной зоне сети велодорожек, площадок для проведения международных форумов, арт-пространств, тематических зон отдыха, треккинговых и круизных маршрутов, этнопарка. Кроме того, участники прописали конкретные задачи по брендингу, маркетингу, развитию инфраструктуры, представили проекты по созданию гостиниц, санаториев, кемпингов, привели расчеты необходимых частных и государственных инвестиций.

Как отметил генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, работы студентов не являются экспертным проектированием, однако, по его мнению, если из каждого проекта взять лучшее и связать в одно целое, то получится достаточно хорошая проработка. "У кого-то были более яркие маркетинговые решения, у кого-то более точные расчеты. Совершенство достигается годами, но, безусловно, нам сейчас нужен свежий взгляд, нужны новые интересные идеи, мы их получили. Самые интересные предложения и идеи постараемся интегрировать в новый проект развития Каспия, мы сейчас плотно им занимаемся", - цитирует пресс-служба Тимижева.

По итогам конкурса три команды выиграли приз от Кавказ.РФ - поездку в Дагестан. Кроме того, в марте четыре лучшие команды выступят со своими презентациями в Министерстве экономического развития и встретятся с главой ведомства.