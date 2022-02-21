Единороссы отправили гумпомощь в Ростовскую и Воронежскую области для жителей Донбасса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" отправила гуманитарный груз в Ростовскую и Воронежскую области для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба единороссов.

"Фуры с продуктами и предметами первой необходимости уже выехали из Самарской, Саратовской, Московской областей и Чеченской Республики. Помощь для прибывших из Луганска и Донецка, которые находятся во временных пунктах размещения, собирают региональные отделения "Единой России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Подмосковья беженцам направили 5 тонн гуманитарного груза. В частности, в разных фурах находятся кондитерские и хлебобулочные изделия, вода, кофе, средства личной гигиены, постельное белье, антисептики, электроприборы и тепловые пушки, рассказали в партии.

В "Единой России" отметили, что в течение дня грузы с гуманитарной помощью также отправятся из Белгородской, Брянской, Тульской, Калужской, Орловской, Ульяновской областей, Дагестана и Севастополя.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.