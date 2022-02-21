Дагестан отправил первую партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

МАХАЧКАЛА, 21 февраля./ТАСС/. Около 10 тонн питьевой воды отправили из Дагестана для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих на территорию Российской Федерации. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"По поручению секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Сергея Меликова из Дагестана сегодня отправится первая партия гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса. Это около 10 тонн питьевой воды", - сказал собеседник агентства.

По словам заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель дагестанского исполкома "Единой России" Магомеда Магомедова, дагестанцы всегда помогают тем, кто нуждается в поддержке.

"Уверен, что и в этот раз мы всей республикой поможем эвакуированным жителям Донбасса", - добавил он.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области введен режим ЧС.