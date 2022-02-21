Брянская область направляет 80 тонн гуманитарной помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Брянской области направят в понедельник около 80 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, разместившихся в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Хотел сказать огромное спасибо нашим жителям, у нас вчера создан волонтерский штаб, созданы пункты по приему помощи. <…> Сегодня мы отправляем туда [в Ростовскую область] четыре автомобиля, это 80 тонн груза", - сказал Богомаз. Он отметил, что регион передаст продукты питания, предметы личной гигиены и бытовую технику, в том числе холодильники, микроволновые печи и электроприборы.

Передача гуманитарной помощи из регионов Центральной России

Власти других регионов Центрального федерального округа, в том числе Курской, Костромской и Калужской областей, также намерены передать гуманитарную помощь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. В Тульской области уже собрали более 16 тонн продуктов питания, из Тамбова 22 февраля в Ростовскую область выедут две фуры с предметами первой необходимости и продуктами от местных производителей. Во Владимирской области сбором гуманитарной помощи также занимаются члены Общероссийского народного фронта и "Молодежки ОНФ". "Это в основном продукты с длительным сроком хранения. Сейчас будем заручаться партнерством с крупными сетевыми магазинами, где люди смогут оставлять помощь", - рассказали ТАСС в региональном отделении организации.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.