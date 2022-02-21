Уровень заболеваемости ОРВИ в Калужской области снизился почти вдвое с начала февраля

КАЛУГА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 13,4 тыс. случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выявили в Калужской области с 14 по 20 февраля, что на 45,8% выше эпидемиологического порога, в то время как в первую неделю февраля показатель составлял 84,4%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Всего за неделю [с 14 по 20 февраля] зарегистрировано 13 474 случаев ОРВИ (предыдущая неделя - 15 913), показатель заболеваемости составил 134,4 на 10 тыс. населения, что на 45,8% выше порогового значения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что превышение пороговых показателей на прошедшей неделе отмечено только в возрастной группе 15 лет и старше, где эпидемический порог превышен на 143,7%. Среди школьников и дошкольников заболеваемость ниже порога - на 24% и 68,7% соответственно. "Снижение числа заболевших отмечается у детей разного возраста от 19% до 41%, у взрослых уменьшение количества больных составило 8,1% относительно предыдущей недели", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в период с 31 января по 6 февраля в регионе эпидпорог по ОРВИ был превышен на 84,4%, неделей позднее этот показатель снизился до 60%.