РНИМУ и образовательные учреждения КБР будут сотрудничать в сфере медицинского образования

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Российский национальный исследовательский медицинский университет ( РНИМУ) имени Н. И. Пирогова и Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии договорились о сотрудничестве в сфере медицинского образования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе лицея для одаренных детей "Солнечный город" в Нальчике.

"В "Солнечном городе" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова. <...> Соглашение устанавливает двухстороннее сотрудничество между образовательными учреждениями республики и РНИМУ в сфере медицинского образования и запускает реализацию проекта "Все грани высшего" на территории КБР", - рассказали в пресс-службе.

Образовательными организациями республики будет реализован план курсов, программ и мероприятий на бюджетной основе, направленных на профориентацию учащихся, подготовку к поступлению в медицинский вуз и повышение качества работы педагогов по химии и биологии.

В подписании документа участвовали министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов, начальник управления по работе с абитуриентами РНИМУ Алла Бакеева, а также и.о. начальника центра технологической поддержки образования РНИМУ Алина Кокарева.

В рамках визита прошел интерактивный медицинский мастер-класс по хирургии для обучающихся лицея для одаренных детей и участников многопрофильной смены "Химия" регионального центра "Антарес".