Экс-спикер горсовета Петрозаводска подал иск к главе Карелии в связи со снятием с поста

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 февраля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд рассмотрит иск бывшего спикера Петрозаводского городского совета (Петросовета) Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, к правительству Карелии, Петросовету и главе региона Артуру Парфенчикову. Боднарчук будет оспаривать решение городских депутатов от июня 2021 года, после которого его лишили полномочий председателя, сообщил ТАСС адвокат истца Михаил Ямчитский.

"Обжалуется решение Петросовета по снятию полномочий председателя [с Геннадия Боднарчука]", - рассказал собеседник агентства.

По информации сайта горсуда, административный иск к Парфенчикову, Петросовету и правительству республики будут рассматривать 28 февраля.

В июне 2021 года городской совет проголосовал за то, чтобы освободить Боднарчука от должности председателя. Вопрос был рассмотрен на основании обращения главы Карелии "с учетом тяжести совершенного коррупционного правонарушения" и в соответствии с действующим законодательством.

Геннадий Боднарчук был задержан в июле 2020 года. Рассмотрение дела в Петрозаводском горсуде началось 8 сентября 2021 года. Ему вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Боднарчук находится под арестом, своей вины по предъявленным обвинениям не признает.