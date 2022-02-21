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В Тульской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ выше эпидпорога на 56,1%

Всего за прошедшую неделю в регионе заболели гриппом и ОРВИ свыше 14 тыс. человек

ТУЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 14 тыс. случаев заболевания острыми респираторным вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом выявили в Тульской области с 14 по 20 февраля, что на 56,1% выше эпидемического порога. При этом превышение уровня заболеваемости в 2,9 раза отмечается среди взрослого населения, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"За седьмую неделю 2022 года по области зарегистрировано 14 003 случая гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога недели на 56,1%, но ниже предыдущей недели на 24,4%. Превышение эпидпорога отмечается среди взрослых в 2,9 раза, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже эпидемического порога", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 14 по 20 февраля превышение эпидпорогов среди совокупного населения зарегистрировано практически во всех муниципальных образованиях области. Так, в Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога на 53,3%, при этом относительно предыдущей недели заболеваемость снизилась во всех возрастных группах на 13-24%.

Из-за сложившейся эпидобстановки образовательный процесс полностью приостановлен в одном детском саду и в одной школе, частично - в шести группах шести детсадов и в трех классах двух школ.

Теги
РоссияТульская область
Пандемия COVID-19
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