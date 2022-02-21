Невзорова похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Борисом Невзоровым пройдет 24 февраля, в этот же день актер будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщается в понедельник на сайте Малого театра, где служил артист.

"Гражданская панихида пройдет 24 февраля в 11:00 в Церемониальном зале №1 "Похоронный дом Троекурова" на Троекуровском кладбище (Рябиновая ул., д. 24, стр. 1), отпевание состоится с 12:00 до 12:30 там же. Захоронение - в 13:00 на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

Коллектив Малого театра выразил соболезнования в связи со смертью Невзорова. "Мы будем помнить этого человека - красивого, невозмутимого, бесконечно талантливого. Борис Невзоров успел очень многое сделать в профессии, но сколько бы ни сделал артист такого уровня, этого никогда не бывает достаточно", - отмечается в соболезнованиях.

На сцене Малого театра Борис Георгиевич исполнил 11 ролей, в числе которых шекспировский король Лир и Неизвестный ("Маскарад"), судья Ляпкин-Тяпкин и помещик Лыняев ("Волки и овцы"), князь Василий Шуйский ("Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский") и Собакевич ("Мертвые души") и др. Вершиной творчества Бориса Невзорова в театре назвали роль купца Александра Егоровича Ванюшина в пьесе С. А. Найденова "Дети Ванюшина". "Актер играл драму позднего прозрения, непомерную боль отца, вдруг осознавшего, что в расчеловечивании его близких повинен он сам. Играл так, что слово "катарсис" напрашивалось само собой", - напоминают коллеги.

Невзоров умер 18 февраля 2022 года в возрасте 72 лет.