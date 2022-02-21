В Москве в период пандемии появился тренд на персонализированные экскурсии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Индивидуальные экскурсии в Москве стали наиболее востребованы среди туристов во время пандемии. В Москве работает более 1,7 тыс. аккредитованных гидов-переводчиков, проводящих экскурсии на 27 языках, и более 2 тыс. экскурсоводов, проводящих экскурсии на русском языке и работающих на рынке внутреннего туризма, сообщила ТАСС заместитель председателя столичного комитета по туризму Алина Арутюнова в кулуарах международной конференции туристического сообщества к всемирному Дню гида.

"Сейчас в Москве более 1,7 тыс. аккредитованных гидов-переводчиков, проводящих экскурсии на 27 языках, и более 2 тыс. экскурсоводов, проводящих экскурсии на русском языке и работающих на рынке внутреннего туризма. Средний возраст гида сейчас - около 40 лет. Есть и молодые гиды, и гиды с большим стажем работы, которым за 70 лет. <...> Сейчас мы наблюдаем новый тренд в Москве - персонализированные или индивидуальные экскурсии, они наиболее востребованы как у иностранных, так и у российских туристов", - сказала Арутюнова.

Она добавила, что такая тенденция появилась за последние два года. Помимо этого, специалисты отмечают, что и портрет туриста, приезжающего в Москву, тоже изменился.

"Если раньше туристический поток был в основном из европейских стран, а также к нам приезжало большое количество организованных туристических групп из Китая, то сейчас все изменилось. За последние два года лидерами среди иностранных туристов стали представители арабских стран. Этому послужили послабления по ковидным ограничениям, комфортный климат для путешествия и гастрономическое разнообразие города. Арабские туристы увидели, что в Москве вкусно и весело", - рассказала Арутюнова.

По ее словам, туристическая отрасль в Москве понемногу восстанавливается благодаря увеличению туристического потока из регионов, которые стали чаще приезжать в столицу.

"Туристическая отрасль оживает, за счет развития внутреннего туризма. Москва удовлетворит требованиям даже самого искушенного туриста", - сказала она.