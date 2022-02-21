Загрузка отелей на горнолыжных курортах Сочи стала рекордной для февраля, превысив 80%

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Загрузка отелей на горнолыжных курортах Сочи в феврале превысила 80%, что является рекордным показателем для этого месяца, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник глава города Алексей Копайгородский.

"Зимний сезон в горном кластере идет очень успешно. С начала года в горах Сочи отдохнули уже 600 тыс. гостей. Загрузка отелей на горнолыжных курортах для февраля рекордная - больше 80 процентов", - говорится в сообщении.

Копайгородский добавил, что загрузка в некоторых апартаментных комплексах приближается к 100%. В день горнолыжные трассы посещают до 30 тыс. гостей.

"К празднику ждем еще больше туристов. Мы следим за качеством услуг - регулярно мониторинговые группы проверяют магазины, точки питания, средства размещения. Особое внимание к санитарно-эпидемиологическим требованиям. Строгое следование протоколам Роспотребнадзора, режим "повышенной готовности" позволяет удерживать ситуацию под контролем и не допускать вспышек заболевания," - отметил глава города.

Он уточнил, что на побережье туристов тоже много: загрузка гостиниц превышает 60%, власти уже готовятся к летнему сезону.

"Успешный зимний сезон должен перейти в успешный летний. Уже готовим пляжи, продумываем все детали, чтобы они были комфортными для всех без исключения. Постоянно мониторим состояние всех объектов на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями. Совместно с представителями Совета по делам инвалидов "проходим" маршруты - проверяем работу подъемников, качество пандусов. В этом году еще больше социальных объектов станут доступными", - написал глава Сочи.