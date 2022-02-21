В Астрахани эвакуированным из Донбасса предложат для трудоустройства более 2 тыс. вакансий

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области предложат эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) более 2 тыс. вакансий, прибытие жителей Донбасса в регион ожидается в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.

"У нас сегодня есть большая потребность в кадрах. По их прибытии мы выясним в первую очередь образование данных граждан, где работали ранее, и какие навыки есть. В Астрахани мы готовы предложить 1 911 вакансий, в Камызяке - 195, в Приволжском районе - 224. Это и рабочие профессии, а также врачи, педагоги, работники сельскохозяйственной сферы и многие другие. Все будет зависеть от образования и опыта - каждому постараемся подобрать оптимальный вариант", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, два пункта временного размещения (ПВР), в которых сейчас идет активная подготовка к приезду эвакуированного населения, будут располагаться на базе детских лагерей. Для прибывших будет действовать семидневный карантин, эвакуированным гражданам окажут всестороннюю психологическую и социальную поддержку.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.