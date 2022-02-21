На Вечном огне в Москве проведут профилактические работы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Профилактические работы проведут в преддверии Дня защитника Отечества на Вечном огне на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.

"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - напомнил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов столичного газового хозяйства. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.