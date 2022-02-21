В Москве фиксируют уменьшение высоты снежного покрова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве сократилась более чем в два раза с начала февраля. Сейчас она составляет всего лишь 23 см при норме 38-39 см, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По данным на 20 февраля, на реперной станции Росгидромета высота снега всего-навсего 23 сантиметра, а еще 1 февраля она составляла 49 см. То есть больше, чем в два раза уменьшилась высота. Идет спрессовка снега в Москве, а в Подмосковье в некоторых местах началось подтаивание", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в настоящее время высота снежного покрова в Москве ниже нормы. "Это заметно меньше нормы. В 1,5 раза. По норме должно быть 38-39 см", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что в ближайшие дни высота снежного покрова продолжит уменьшаться.