Жители ДНР и ЛНР подали около 400 заявлений о зачислении детей в школы Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик подали около 400 заявлений о зачислении детей в школы Ростовской области. Об этом журналистам сообщил в понедельник исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

"Сейчас работа развернута в полном объеме. Мы знаем всех ребят, которые прибыли, работаем с их родителями, получаем заявления. И уже более 400 таких заявлений поступило на принятие в конкретные образовательные организации", - сказал Фатеев.

Ранее стало известно, что школы Ростовской области примут на обучение 1 977 учащихся, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)