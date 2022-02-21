{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители ДНР и ЛНР подали около 400 заявлений о зачислении детей в школы Ростовской области

Ранее стало известно, что школы региона примут на обучение 1 977 учащихся

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик подали около 400 заявлений о зачислении детей в школы Ростовской области. Об этом журналистам сообщил в понедельник исполняющий обязанности министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

"Сейчас работа развернута в полном объеме. Мы знаем всех ребят, которые прибыли, работаем с их родителями, получаем заявления. И уже более 400 таких заявлений поступило на принятие в конкретные образовательные организации", - сказал Фатеев.

Ранее стало известно, что школы Ростовской области примут на обучение 1 977 учащихся, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)

 

Теги
РоссияРостовская область
На Ямале стартовала вакцинация северных оленей против сибирской язвы
Планируется привить более полумиллиона животных
Читать полностью