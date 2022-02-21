В ВОЗ и МОТ призвали государства улучшить условия труда медработников

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация труда (МОТ) призвали страны улучшить охрану труда медицинских работников с учетом уроков пандемии коронавируса. В опубликованном в понедельник в Женеве руководстве на эту тему они рекомендовали разработать программы действий в данной области как на национальном уровне, так и в медицинских учреждениях.

"Такие программы должны учитывать все риски, связанные с трудовой деятельностью", - отмечают ВОЗ и МОТ, обращая внимание на необходимость защиты медработников от инфицирования и воздействия химических веществ, а также обеспечения их физической и социально-психологической безопасности. Важная роль в решении этой задачи принадлежит, считают они, правительствам, работодателям, работникам и службам охраны труда. ВОЗ и МОТ подчеркнули необходимость инвестировать в эту сферу, вести мониторинг и заниматься подготовкой кадров.

Пандемия коронавируса привела к усилению нагрузки на медицинский персонал. По данным ВОЗ, за первые 18 месяцев пандемии от ковида умерли около 115,5 тыс. работников здравоохранения. "Еще до пандемии COVID-19 сектор здравоохранения был среди наиболее опасных для работы", - напомнила директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра. По ее словам, в настоящий момент лишь у небольшого числа медицинских учреждений в мире имеются программы охраны труда. Работники здравоохранения "ввиду плохих условий труда страдают от инфекций, костно-мышечных расстройств и травм, насилия и запугивания на рабочем месте, синдрома выгорания и аллергии", констатировала Нейра.