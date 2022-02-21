В Пермский край запланировали привезти порядка 500 жителей ДНР и ЛНР

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 500 жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибудут в Пермский край в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщил зампред регионального правительства Александр Борисов.

"В Пермский край в ближайшее время прибудут 500 человек. Для этого правительством Пермского края совместно с органами местного самоуправления были запланированы ПВР в Перми и Пермском муниципальном районе. Я думаю, что 500 человек - это только первая волна прибывших, поэтому в дальнейшем мы будем использовать пункты в Березниках и Бардымском муниципальном округе. В основном это санатории и детские оздоровительные лагеря", - сказал Борисов на совете глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края.

Он также сообщил, что прибывшим будет оказываться психологическая помощь.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.