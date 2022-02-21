В Орловской области для обеспечения эвакуированных жителей ДНР и ЛНР ввели режим ЧС

ТАСС, 21 февраля. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Орловской области для оперативного обеспечения всем необходимым эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Первый поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР ожидается в Орловской области 22 февраля. Для прибывающих людей подготовили шесть пунктов временного размещения.

"На Орловщине вводится режим ЧС регионального характера с целью обеспечения пребывания беженцев из Донбасса. Соответствующее решение было принято сегодня на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Андрей Клычков, режим ЧС позволит мобилизовать имеющиеся в регионе ресурсы, оперативно размещать в Орловской области жителей ДНР и ЛНР, в том числе с использованием средств резервного фонда области.

"Введение режима ЧС регионального характера не предусматривает меры по остановке функционирования каких-либо объектов жизнеобеспечения, социального назначения", - добавили в пресс-службе.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.