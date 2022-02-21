В вольерный комплекс Кавказского заповедника в Гузерипле привезли первого зубра

МАЙКОП, 21 февраля. /ТАСС/. Зубр, который считается символом Кавказского государственного природного биосферного заповедника, стал новым питомцем вольерного комплекса на кордоне Гузерипль в Адыгее, сообщила в понедельник пресс-служба заповедника.

"Муни ка, или как ласково ее называют специалисты - Му ня - прибыла в вольерный комплекс из Приокско-Террасного питомника, созданного при одноименном заповеднике. Зубрицу Кавказский заповедник и кордон Гузерипль ждали шесть лет - с момента создания здесь вольерного комплекса. Муника - второе животное, содержащееся в полувольных условиях в Кавказском заповеднике. В вольерном комплексе Лаура уже более 14 лет живет зубр Муар - также переданный Приокско-Террасным заповедником", - говорится в сообщении.

Зубрице Мунике 18 лет, она активна, смела, любопытна, с характерными чертами подвида зубров, обитающих в Приокско-Террасном заповеднике.

"Кавказско-беловежская линия ведет свои корни именно в этом подвиде. Так что их кровь гуляет сейчас в крови наших горных зубров. Кроме того, мы планируем привезти сюда еще одного молодого зубра. Так что надеюсь, что в скором будущем этот вольерный комплекс станет еще более интересным и содержательным", - цитирует пресс-служба замдиректора по научной работе Кавказского заповедника Николая Ескина.

Вольер, в который поместили Мунику, - временное сооружение. Весной на кордоне приступят к строительству просторного и комфортного дома для зубра, с крепким забором и специальным устройством кормушек. В нем не тесно будет и двум, и даже трем животным. Уже сейчас гости вольерного комплекса Гузерипль могут увидеть живой символ Кавказского заповедника.

О кордоне в Гузерипле

Ранее сообщалось, что животные, обитающие сегодня в вольерном комплексе на кордоне Гузерипль, ранее были перевезены сотрудниками заповедника из аналогичного комплекса на Красной Поляне. Здесь обитают косули, пятнистые и благородные олени, волки и енотовидные собаки, еноты-полоскуны, дикие коты и птицы. Всех их не отлавливают специально, они попадают в вольерные комплексы, если в силу обстоятельств не могут выжить в дикой природе, также среди питомцев животные, отобранные у фотографов или добровольно отданные людьми, которые не смогли за ними ухаживать. Специалисты заповедника выхаживают больных или ослабленных животных, внимательно следят за их здоровьем.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.