В РНБ представили первую энциклопедию ленинградского-петербургского дзюдо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Презентация энциклопедии "Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо. Факты. Имена. События" состоялась в понедельник в Российской национальной библиотеке, несколько экземпляров издания было передано в фонд учреждения. Ранее автор книги, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, Михаил Рахлин в Екатерининском зале Кремля также подарил экземпляр президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

"Передав в Российскую национальную библиотеку эти книги, мы застолбили, сохранили память, историю. Теперь это такая отправная точка - любой человек может взять и прочитать. Никто не будет придумывать или додумывать. Теперь можно спокойно к этому обратиться как к первоисточнику. <…> Для меня было очень важно создать эту историю чтобы те люди, которые сегодня приходят заниматься понимали, что есть ориентиры, есть славные традиции, чтобы на это смотрели и пытались быть такими же и лучше", - рассказал Рахлин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Энциклопедия является первым документированным изданием об истории развития дзюдо в городе. Сам автор и те, кто помогал ему в работе над этой книгой, отмечают, что суммарно потратили на ее создание около 7 лет, если вести отсчет с начала сбора материалов. Они подчеркнули, что очень тщательно проверяли и систематизировали каждый найденный факт. Некоторые из таких фактов опубликованы впервые.

"Петербургская школа дзюдо была первая. Официально первая Федерация секций зарегистрирована именно у нас в городе. Мы были первопроходцами, мы были основателями. И действительно, и в те далекие годы, и на заре современного дзюдо ленинградская школа была одной из ведущих в стране. Было много легендарных и титулованных спортсменов", - подчеркнул Рахлин.