Власти ЯНАО продлили ограничение на массовые мероприятия до 31 марта

ТАСС, 21 февраля. Запрет на проведение массовых мероприятий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлили до 31 марта 2022 года. Некоторые мероприятия в сфере туризма, спорта и культуры будут разрешены с соблюдением антиковидных требований, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"На Ямале сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий до 31 марта. С учетом соблюдения требований (наличие масок, дистанцирование 1,5 м, заполнение в залах не более 50% мест) допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, мероприятий департамента молодежной политики и туризма округа, мероприятий, проводимых учреждениями культуры, в том числе допобразования в сфере культуры, кинотеатрами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при посещении ряда мероприятий и учреждений сохраняется требование о наличии ковид-сертификата. При этом с 19 февраля снимается требование о переводе не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы.

По данным сервиса стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии на Ямале выявлено более 84 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом. По данным на 21 февраля, за последние сутки зафиксировано 1 528 случаев, неделю назад фиксировалось еще около 2,5 тыс. случаев ежесуточно.