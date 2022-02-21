Москалькова: жители Донбасса в Неклиновском районе Ростовской области всем обеспечены

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее аппарата проверили организацию пунктов временного размещения граждан из Донецкой и Луганской народных республик в Неклиновском районе Ростовской области.

"Сегодня [21 февраля] в Неклиновском районе Ростовской области группа сотрудников аппарата уполномоченного посетила пункты временного размещения граждан, которые прибыли из Донецкой и Луганской народных республик. Лично убедились, что люди обеспечены всем необходимым, им оказывается юридическая, организационная и гуманитарная помощь", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Она сообщила, что в одном из пунктов, расположенном в оздоровительном центре на берегу Азовского моря, сейчас находятся 748 человек, из них 348 - дети. "Для людей созданы все условия - организовано трехразовое горячее питание, 500 человек уже получили выплаты единовременной материальной помощи. Всего лишь за сутки проделана масштабная работа, чтобы люди могли почувствовать комфорт и безопасность", - отметила омбудсмен.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса. По поручению президента России беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.