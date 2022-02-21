Кабардино-Балкария окажет гуманитарную помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР

НАЛЬЧИК, 21 февраля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) готовится к отправке продуктовых наборов и предметов первой необходимости для эвакуированных в Ростовскую область жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Согласно поручениям главы КБР Казбека Кокова, гуманитарный груз с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости уже завтра будет отправлен в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Кабардино-Балкария готова принять 400 эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР, которые будут размещены в пяти санаториях региона. В настоящее время прорабатываются вопросы предоставления беженцам из Донецка и Луганска медицинской помощи, а также организации обучения детей в образовательных учреждениях республики.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.