Глава Вологодской области сообщил, что регион вышел на плато по COVID-19

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Вологодская область вышла на устойчивое плато по заболеваемости COVID-19 и держится на нем больше недели. Моногоспитали заполнены на 82%, число госпитализированных снижается, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"За сутки - 2 398 случаев коронавируса, неделю назад был пик - 2 650. Мы устойчиво вышли на плато и держимся на нем больше недели. В регионе развернуто 1 790 инфекционных коек, они заполнены на 82%. Ситуация с ростом числа госпитализированных стабилизировалась и имеет тенденцию к снижению", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

На 21 февраля в области выявлено 150 113 заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки - 2 398, из них 31 госпитализирован. Выздоровели 119 699 человек, умерли 3 326. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи взрослым, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Плановую медпомощь возобновят с 24 февраля в стационарах, с 28 февраля - в амбулаторном звене. Медпомощь детям сохранена в полном объеме.

Вакцинацией охвачено более 57% взрослого населения области, привиты более 629 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет 69%.