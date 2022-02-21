В Новгородской области с 1 марта возобновят оказание плановой медицинской помощи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Оказание плановой медицинской помощи возобновится в Новгородской области с 1 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новгородской области.

"С 1 марта в регионе постепенно будет возобновляться некогда временно ограниченное оказание плановой помощи как амбулаторно, так и планово", - сообщил собеседник агентства.

Плановая амбулаторная помощь специалистов узкого профиля была приостановлена в регионе в начале февраля в связи с ростом заболеваемости. Специалисты усилили амбулаторное звено, стали вести прием пациентов с коронавирусной инфекцией и признаками ОРВИ, а также подключились к работе выездных мобильных бригад.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают снижение по уровню заболеваемости ковидом на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей. По данным Минздрава области 1 234 человека в настоящий момент находятся на стационарном лечении, на амбулаторном - 5 404 человека, из которых 27% дети. Коечный фонд свободен на 24%.

На территории Новгородской области с начала пандемии выявлено 88 915 случаев коронавируса, в том числе за прошедшие сутки выявлено 768 случаев. По результатам проведенных исследований в пробах клинического материала от 1 967 пациентов с COVID-19 у 1 322 пациентов (67,2%) идентифицирован штамм "Омикрон".