На Ямале стартовала вакцинация северных оленей против сибирской язвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вакцинация более 500 тыс. северных оленей против сибирской язвы началась в пяти районах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"На Ямале началась весенняя вакцинация северных оленей против сибирской язвы. Ветеринарные бригады работают в Приуральском, Надымском, Ямальском, Тазовском и Красноселькупском районах. Всего за прививочную кампанию 2022 года вакцину должны получить более полумиллиона животных", - говорится в сообщении.

Процесс будет организован в два этапа - весенний и летний. В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили, что вакцинация весной имеет несколько преимуществ. В частности, стада еще приближены к населенным пунктам, и у региона есть возможность использовать наземный транспорт для доставки прививочных бригад.

"На сегодня вакцинация идет в штатном режиме, но осложняется неустойчивыми погодными условиями", - цитирует пресс-служба главного ветеринарного врача округа Евгения Попова.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение оленей индивидуальными бирками. Идентификация позволяет получить персональные данные животного: пол, возраст, принадлежность владельцу, данные о прививках. Такой учет оленей необходим при планировании противоэпизоотических кампаний, а также способствует более быстрому оздоровлению хозяйств.

Процедура вакцинации и биркования поголовья оленей проводится бесплатно.