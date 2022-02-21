Власти Свердловской области постановили изъять свиней из муниципалитета, где выявили АЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил изъять свиней из Карпинска, где ранее был выявлен падеж 82 животных из-за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации региона в понедельник.

26 января в личном подсобном хозяйстве в Карпинске был выявлен падеж 82 животных. В пробах, которые были исследованы в Свердловской областной ветеринарной лаборатории, обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Источник заражения устанавливается. В городских округах Краснотурьинск и Карпинск введен режим ЧС межмуниципального характера.

"Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства в угрожаемой зоне по африканской чуме свиней. <…> в Карпинске Свердловской области", - говорится в тексте документа с уточнением, что владельцам животных положено возмещение ущерба.

Первая вспышка АЧС в Свердловской области зафиксирована в сентябре 2021 года в селе Калиновское Камышловского района. С 5 октября на территории Камышловского муниципального района, Камышловского городского округа, Богдановича, Сухого Лога и Пышминского городского округа введен режим ЧС, в Ирбитском муниципальном образовании, Горноуральском городском округе и Нижнем Тагиле - с 15 октября. По предварительным данным, причиной возникновения в регионе африканской чумы свиней являются пищевые отходы. 19 января опубликовано распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о снятии режима ЧС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.