Псковская область готова принять до 1 тыс. эвакуированных жителей Донбасса

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области объявили о готовности принять от 400 до 1 тыс. эвакуированных жителей Донбасса, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников. По поручению главы региона уже подготовлены пункты временного размещения.

"Из-за ситуации с Украиной уже несколько дней продолжается массовая эвакуация в Россию детей, женщин и пожилых людей с территорий Донецка и Луганска. Псковская область, как и другие регионы нашей страны, готова протянуть руку помощи попавшим в беду. По моему поручению подготовлены пункты временного размещения. На настоящий момент мы готовы принять до 400 человек, а при необходимости оперативно подготовим площади для 1 тыс. беженцев", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Он также добавил, что всех приехавших в регион жителей Донбасса обеспечат проживанием, питанием, окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. "Желаю всем, кто попал в эту непростую ситуацию, мира и скорейшего возвращения в родные дома. До этого момента мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле", - отметил Ведерников.

К приему жителей Донбасса готовятся и в Вологодской области. Губернатор региона Олег Кувшинников создал оперативный штаб по приему и размещению вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. В ближайшее время будет сформирован резерв психологов и педагогов для работы с детьми беженцев, поручил в понедельник Кувшинников.

"В целях координации деятельности по приему и размещению в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев из ДНР и ЛНР поручаю заместителю губернатора Виктору Рябишину, замгубернатора Ларисе Каманиной создать оперштаб по приему и временному размещению граждан, вынужденно покинувших места жительства и приехавших в Вологодскую область. Оперштабу приступить к работе немедленно, возглавит его Рябишин. Поручаю сформировать резерв психологов и педагогических работников, которые при необходимости могут быть направлены для работы с детьми, прибывающими из ДНР и ЛНР", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению нескольких объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках объявили всеобщую мобилизацию.