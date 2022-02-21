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Кризис на Украине

В Пензенскую область прибудут более 2 тыс. жителей ДНР и ЛНР

Приезд беженцев в регион ожидается 22 февраля

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик прибудут в Пензенскую область 22 февраля. Треть из них составляют дети, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

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"Завтра мы ожидаем два железнодорожных состава с жителями Донбасса. В регион направлено 2,1 тыс. жителей, эвакуированных из Донецка и Луганска", - приводятся в сообщении слова губернатора области Олега Мельниченко.

Уточняется, что власти региона уже открыли восемь пунктов временного размещения на базе гостиниц, детских лагерей.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеПензенская область
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