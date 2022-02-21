Прибывших в Волгоградскую область жителей Донбасса расселят по 94 ПВР

ВОЛГОГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Прибывшие на территорию Волгоградской области жителей ДНР смогут поселиться в 94 пунктах временного размещения (ПВР). Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении, подписанном губернатором Андреем Бочаровым.

Ранее сообщалось, что в Волгоградскую область в минувшее воскресенье прибыл поезд с более чем 400 эвакуированными из Донбасса, среди них порядка 160 детей. Всех прибывших на время разместили по четырем ПВР в Волгограде и Волжском, а позже расселят по всему региону.

"Определить пункты временного размещения граждан, прибывших в Волгоградскую область, развернутые на территории Волгоградской области", - говорится в постановлении, подписанном губернатором Андреем Бочаровым.

В приложении к документу перечислены адреса 94 ПВР, они расположены по всем 33 районам области, а также в пяти городах, в числе которых Волгоград и Волжский. В постановлении также указано, что на проживание каждого человека будет выделено до 550 рублей в сутки, а на питание - до 250 рублей.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.