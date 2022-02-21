Дагестанский благотворительный фонд отправил 50 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 50 тонн гуманитарной помощи отправила дагестанская благотворительная организация "Инсан" для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, пребывающих на территории Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор фонда Магомедрасул Ахмедов.

"Сегодня благотворительный фонд "Инсан" отправил более 50 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые пребывают на территории нашей страны.

Всего из Махачкалы на трех фурах отправили 30 тонн продуктов питания, 20 тонн бутилированной воды и более 3 тыс. наборов сезонной одежды, для взрослых и детей", - сказал собеседник агентства.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуируемым, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области введен режим ЧС.