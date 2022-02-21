Найденную в Канаде медаль "За отвагу" вернут дочери фронтовика в Вологодской области

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Вологодской области совместно с поисковиками намерены вернуть в регион, на родину героя Великой Отечественной войны Ивана Ефремова, его медаль "За отвагу", которую случайно обнаружили в декабре прошлого года на одном из аукционов в Канаде. В Вологодской области отыскали многочисленных родственников фронтовика, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"В декабре прошлого года к нашим вологодским поисковикам обратился историк Сергей Еремеев, проживающий в Канаде. На одном из зарубежных аукционов он нашел медаль "За отвагу" и отчаянно хотел разыскать родственников героя, которому она принадлежала. Благодаря кропотливой архивной работе поисковиков удалось установить, что награда принадлежала уроженцу Вашкинского района, артиллеристу Ивану Васильевичу Ефремову 1908 года рождения. В победном 1945 году он дважды был награжден медалью "За отвагу". Вместе с председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества Александром Метелкиным сегодня решили, что через столько лет награда обязательно должна быть возвращена в семью героя", - сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

По словам Метелкина, в похозяйственных книгах поисковики нашли запись о супруге, сыне и дочери Ивана Ефремова. "Через социальные сети нашли родственников, по архивным данным проверили всю информацию и установили три ветви этой семьи, которые друг о друге даже не знали. От прямого внука узнали, что жива родная дочь солдата, женщина 1939 года рождения, она проживает в Липином Бору. Сергей Еремеев готов отправить медаль в Вологодскую область, но сделать это можно только по каналам министерства иностранных дел", - привела пресс-служба слова Метелкина.

Глава региона пообещал оказать дипломатическую поддержку для доставки награды в регион и предложил организовать торжественную церемонию ее передачи в преддверии Дня Победы. "Дыхание перехватывает, когда читаешь строки из наградного листа: "…под пулеметным огнем бронетранспортеров огнем прямой наводки уничтожил пулеметные точки, до 20 солдат противника и подавил огонь двух минометных батарей 13.04.1945 в бою за высоту "Круглая" (Югославия)", - привел данные губернатор.

Как рассказал ТАСС Александр Метелкин, известно, что фронтовик Иван Ефремов вернулся с Великой Отечественной войны в домой в Вологодскую область. Работал в колхозе. Награды у него украли, одна из медалей обнаружилась только сейчас в Северной Америке.

В годы Великой Отечественной войны из Вологодской области ушли на фронт 334 252 человека, около 200 тыс. погибли. Область была тыловым регионом, стала главным госпитальным центром: здесь было 116 госпиталей, через которые прошли 650 тыс. больных и раненых. Действовал крупнейший в Красной армии распределительный эвакуационный пункт РЭП-95.