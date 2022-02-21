Учреждения образования в Калужской области возобновили обучение с 21 февраля

КАЛУГА, 21 февраля. /ТАСС/. Школы и учреждения допобразования Калужской области, которые с 7 февраля ушли на внеплановые каникулы из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом, с 21 февраля возобновили занятия. Кроме того, студенты колледжей и вузов перешли с дистанционного на очный формат обучения, сообщили ТАСС в понедельник в министерстве образования и науки региона.

"С сегодняшнего дня все образовательные организации: школы, колледжи, техникумы, институты, организации дополнительного образования занимаются в очном режиме. Количество заболевших школьников составляет примерно 2,8%, стабилизировалась ситуация с заболеваемостью учителей", - сказал в министерстве.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди детей и педагогов дополнительные каникулы ввели с 7 февраля и до улучшения эпидобстановки. Организации допобразования, колледжи и техникумы переводили на дистанционный режим работы, такой же формат обучения был рекомендован вузам

В Калужской области, по информации регионального управления Роспотребнадзора, с 14 по 20 февраля уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 48,4%. При этом среди школьников и дошкольников заболеваемость стала ниже эпидпорога - на 24 и 68,7% соответственно, у взрослых уменьшение количества больных составило 8,1% относительно предыдущей недели.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 февраля, в Калужской области с начала пандемии выявлены 91 596 случаев заражения коронавирусом, в том числе 706 - за последние сутки. Выздоровели 69 997 человек, 1 346 пациентов умерли.