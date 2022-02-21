Голосование за мероприятия по повышению безопасности в Подмосковье началось на "Доброделе"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сбор предложений по мероприятиям, направленным на повышение безопасности в Московской области, начался на портале "Добродел". Голосование продлится до 21 марта, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"На портале "Добродел" организован сбор предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью в Подмосковье. Участие в голосовании может принять любой житель Московской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в рамках опроса можно проголосовать за установку камер видеонаблюдения в общественных местах, организацию дополнительного патрулирования полиции и народных дружин по определенным маршрутам, увеличение количества устройств уличного освещения и дополнительный контроль объектов, негативно влияющих на криминогенную обстановку.

В управлении отметили, что голосование продлится до 21 марта.

"В прошлом году с предложениями по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбе с преступностью, обратились более 15 тыс. человек. По итогам голосования в 2021 году в муниципалитетах Подмосковья было установлено 388 камер по 138 адресам", - приводятся в тексте слова зампредседателя правительства - руководителя Главного управления региональной безопасности области Романа Каратаева.