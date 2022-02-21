В Бурятии "земские доктора" дополнительно получат по 1 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Врачи узких специальностей и доктора, переехавшие в моногорода Бурятии, начнут получать в 2022 году дополнительный 1 млн рублей к положенным по программам выплатам. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"В Бурятии заработала региональная мера стимулирования врачей в виде предоставления дополнительных единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей "земским докторам", переехавшим в моногорода, и "земским докторам" остродефицитных специальностей: анестезиологам-реаниматологам, хирургам, акушерам-гинекологам. Данная региональная мера стимулирования медицинских работников разработана по решению главы Бурятии Алексея Цыденова", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, врачи, которые в 2021 году прибыли работать в моногорода Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта и Бабушкин, дополнительно к федеральным деньгам получат 1 млн рублей республиканских. То есть суммарно специалист получает 2 млн рублей. А врачи остродефицитных специальностей: анестезиологи-реаниматологи, акушеры- гинекологи, хирурги, прибывшие на работу в 2022 году в села и города с населением до 50 тыс. человек по программе "Земский доктор", дополнительно получат 1 млн рублей из республиканского бюджета к федеральным 2 млн рублей. Суммарно специалист получит 3 млн рублей.

Мера поддержки для медиков введена из-за того, что несмотря на реализацию федеральной программы "Земский доктор", в малых городах Бурятии сохраняется потребность в медицинских работниках. Также по всей республике имеется острый дефицит врачей узких специальностей.

"Мы ежегодно проводим расчет потребности в медицинских специалистах. Потребность в прошлом году составила 332 врача и 312 средних медицинских работников. Особенно остро проблема ощущается на селе. Во время рабочих поездок часто такие обращения получаю от жителей районов. Поэтому свою региональную меру вводим, чтобы привлечь специалистов", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

Стипендии студентам-медикам

Глава Бурятии также дал распоряжение на выплату региональной стипендии студентам-медикам, обучающимся по целевому набору. Она будет выплачиваться с 1 сентября студентам-медикам, обучающимся по целевому набору Бурятии.

"Разработана мера поддержки для студентов-медиков, обучающихся в рамках целевых договоров. Им ежемесячно с 1 сентября 2022 года будет выплачиваться республиканская стипендия. Такое поручение по стимулированию молодежи к выбору медицинской профессии дал глава Бурятии Алексей Цыденов", - говорится в сообщении.

Студенты медицинских вузов, клинические ординаторы будут получать стипендии в размере 3 тыс. рублей, студенты медицинских колледжей - 1,5 тыс. рублей.

"На сегодняшний день в 14 медицинских вузах страны учатся 707 студентов в рамках целевой подготовки", - уточнили в пресс-службе, напомнив, что с 2019 года количество целевых мест для студентов-медиков увеличено на 63.

Также в регионе проводится работа по переводу на бюджетное обучение студентов-платников старших курсов, которые готовы отработать по целевому направлению.

"Обучение будем оплачивать из средств республиканского бюджета", - цитирует пресс-служба Цыденова.

В Бурятии не хватает свыше 300 врачей и более 300 средних медицинских работников. Наиболее острая потребность существует в участковых педиатрах, участковых терапевтах, врачах общеврачебной практики, анестезиологах-реаниматологах, акушерах-гинекологах, хирургах.