В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за местами сильного снегопада с обледенением с 21:00 мск понедельника до 09:00 вторника. Водителей призвали воздержаться от поездок на автомобилях, сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра России, с 21:00 21 февраля до 09:00 22 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега, местами сильного, с обледенением. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству, на уборку улиц в понедельник вышли более 1,2 тыс. дворников и 910 единиц техники. За всю прошлую неделю специалисты вывезли с петербургских улиц и дорог более 200 тыс. кубометров снега и сколотой наледи.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал на своей странице в Facebook, что в понедельник в Петербурге температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов по Цельсию, атмосферное давление упадет до 739 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Город оказался в передней части циклона "Франклин", который вызвал небольшой снег.