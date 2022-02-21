Военно-патриотический центр "Авангард" открыли в дагестанском Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/ Центр военно-патриотического воспитания "Авангард" открыли на базе Дорожно-строительного колледжа в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

"В Хасавюрте состоялась торжественная церемония открытия центра военно-патриотического воспитания "Авангард" <…>. В центре будет проводится обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам военной службы", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что к учебным сборам будут привлекаться учащиеся старших классов и студенты ссузов. В течение пяти дней они обучатся основам тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки.

Как сообщили в Министерстве образования и науки региона, данный центр рассчитан на 75 мест. Всего в 2021 году в республике создано три учебно-методических центра "Авангард". Два из них - в городах Хасавюрте и Каспийске - открылись в начале текущего года. В центре "Авангард" в Дербенте сейчас ведутся мероприятия по завершению отдельных ремонтных работ косметического характера.

Решением президента РФ Владимира Путина центры "Авангард" созданы по инициативе Министерства обороны РФ для проведения военных сборов юношей допризывного возраста.