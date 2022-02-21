В РКК сообщили, что граждане Украины эвакуируются в Крым из-за столкновений в Донбассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Украинцы с подконтрольных киевским властям территорий Украины, а также жители Донбасса в понедельник начали прибывать в Крым и размещаться у родственников и друзей, сообщил ТАСС председатель регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) Владимир Баучкин.

"Прибывают не только с территории ДНР и ЛНР, но и с [подконтрольной киевским властям] украинской территории. Спрашиваем: "Почему?" "Потому что мы, - говорят, - боимся и хотим быть живыми. Поэтому и приехали", - сказал Баучкин.

По его словам, в региональном отделении РКК в Керчи зарегистрировались 27 человек, в том числе 11 детей. Также, по информации Баучкина, несколько жителей Донбасса прибыли в Саки и Судак, но пока не зарегистрировались в отделении. Он затруднился оценить, сколько всего украинцев с подконтрольных киевским властям территорий Украины и жителей ДНР и ЛНР разместились на полуострове.

Ожидается, что регистрироваться эвакуировавшиеся будут в ближайшие дни. "Все хотят зарегистрироваться, потому что есть потребность в продуктах питания, средствах гигиены, одежде. Раскладушки просят, потому что родственники, друзья, знакомые могут разместить, но надо где-то взять раскладушку или хотя бы матрас, а также постельное белье. В этом есть необходимость", - пояснил Баучкин.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина прибывающим выплачивают по 10 тыс. рублей.