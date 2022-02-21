Синоптики предупредили о ночных морозах в регионах ЦФО с 23 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус четырех-восьми градусов в ночные часы с 23 февраля в большинстве регионов Центрального федерального округа, в том числе в Ивановской, Смоленской, Тульской областях. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс одного-трех градусов, на фоне перепада температуры возможны дождь, мокрый снег, образование гололедицы на дорогах, сообщили ТАСС в понедельник в региональных гидрометцентрах.

На территории ЦФО, где в большинстве регионов около недели наблюдалась оттепель, в дневные часы воздух местами прогревался до плюс шести градусов, а ночами температура была близка к нулю, с 23 февраля ожидается похолодание. В ночь на 24 февраля столбики термометров покажут минус четыре-восемь градусов. "На 23 февраля прогнозируется облачность, днем с прояснениями, ночью небольшие осадки, днем тоже местами, мокрый снег и снег с дождем. 24 февраля - прохладнее, ночью и утром на дорогах гололедица, температура ночью - минус три-восемь градусов, а днем - от минус двух до плюс трех градусов", - сообщили ТАСС в гидрометцентре по Смоленской области.

Аналогичная погода 23-24 февраля прогнозируется в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Липецкой, Тверской, Тульской, Ярославской областях, преимущественно днем в среду местами пройдут мокрый снег, дождь.

Около минус двух-четырех градусов в ночь на 24 февраля ожидается в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской областях. "24 февраля днем будет тепло, а ночью уже ожидается мороз до минус двух градусов. И 25-26 февраля ночью - минус четыре градуса, а днем - плюс два градуса", - рассказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев.