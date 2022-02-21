В Карелии планируют вернуть плановую медпомощь в ближайшие 1,5 недели

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии намерены вернуть оказание плановой медицинской помощи в полном объеме в течение ближайших 1,5 недель. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Оказание плановой медицинской помощи в регионе приостановили с 25 января. При этом ограничения не затронули несколько направлений, в том числе онкологию и детское здравоохранение. В прежнем режиме работает главный медицинский центр региона - Республиканская больница имени Баранова.

"Происходит значительное снижение вызовов по поликлиникам. Если было около 600-700 вызовов, то сегодня иногда доходит до 60-130 в день. Это резкое снижение. Я думаю, что если такую тенденцию мы сохраним в течение недели, то мы откроем плановую помощь уже в ближайшее время с промежутком в полторы-две недели", - сказал Охлопков во время онлайн-заседания регионального правительства.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, заболеваемость в регионе пошла на спад, случаи заражения коронавирусом в основном фиксируются среди невакцинированных жителей. По официальной статистике заболевших, доля привитых составляет не более 4%. При этом Парфенчиков отметил и снижение числа жалоб от населения, связанных с проблемами вызова врачей из поликлиник. Он напомнил, что решение об ограничении оказания плановой медицинской помощи принималось, чтобы разгрузить амбулаторное звено здравоохранения в период подъема заболеваемости, вызванного штаммом коронавируса "омикрон".

"Конечно, мы должны соблюсти баланс, чтобы отсутствие плановой медицинской помощи уже не причиняло больший вред, чем сама пандемия. <…> Все зависит от текущего анализа ситуации, но если мы эту динамику зафиксируем <…>, я думаю, что надо пораньше, чем в полторы недели вернуть в полном объеме плановую медицинскую помощь", - сказал Парфенчиков.

В Карелии отменили все ограничения по количеству участников массовых и публичных мероприятий, а также по наполняемости залов для театров, концертных залов, кинотеатров и спортивных арен.

Статистика заболевших в республике

По данным Минздрава Карелии, в республике за все время пандемии выявили 118 996 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 1 086 человек, из которых не вакцинировались 1 042. В ковидных стационарах получает лечение 1 041 пациент, доля свободных коек составляет 19,4%. Выздоровели за все время 110 427 пациентов, умерли - 1 380.