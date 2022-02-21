В Кузбассе установят памятники Достоевскому

КЕМЕРОВО, 21 февраля. /ТАСС/. Памятник Федору Достоевскому установят в Кемеровской области, где писатель обвенчался с Марией Исаевой. Такое решение принято по итогам встречи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с праправнуком писателя Алексеем Достоевским, сообщили на официальном сайте правительства региона в понедельник.

"Мы очень гордимся, что наш регион связан с биографией Федора Михайловича Достоевского. Эта связь поддерживается, передается из поколения в поколение, это часть нашей культуры. И мы вместе сделаем все, чтобы эту связь развивать. Предлагаю установить памятник Федору Михайловичу в Кемерове на набережной вблизи Московской площади. Он станет одной из достопримечательностей Кузбасса", - рассказал Цивилев.

Само венчание Достоевского с Марией Исаевой состоялось в 1857 году в другом кузбасском городе - Новокузнецке, который в те годы именовался Кузнецком. Там планируют поставить еще один памятник писателю. Сейчас местные власти совместно с жителями выбирают место для его установки.