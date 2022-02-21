Фадеев: общество приблизилось к компромиссу по законопроекту о бытовом насилии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что российское общество уже близко к тому, чтобы найти компромисс по законопроекту о борьбе с семейно-бытовым насилием. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Фадеев напомнил, что существуют разные точки зрения на этот законопроект, который ранее вызвал в обществе "прямо-таки идейные стычки". По данным главы СПЧ, сейчас какие-то противоречия остаются, но ситуация гораздо мягче.

"Мне кажется, что общество близко к тому, чтобы достичь компромисса. Я не гарантирую, что это произойдет в ближайшие дни или даже недели, но компромисс достижим", - сказал Фадеев.

Ранее вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что сенаторы приняли решение не вносить в Госдуму в осеннюю сессию законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, так как не удалось прийти по нему к единому мнению. Как отметил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин, озабоченность граждан, считающих, что законопроект о бытовом насилии может открыть возможности для вмешательства в жизнь семьи, необходимо учесть при разработке этого документа.

Первоначальная версия документа предполагала введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следовало из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или преступления.